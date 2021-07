Raid vandalico all'istituto alberghiero di Caltanissetta, baby gang colta sul fatto: 7 minori nei guai

Baby gang vandalizza una scuola a Caltanissetta. Sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia dopo una segnalazione giunta alla cnetrale operativa.

Sorpresi in flagranza di reato 7 minorenni che, dopo aver divelto una recinzione e forzato una finestra, si erano introdotti nel plesso scolastico alberghiero «Sen. Di Rocco», in via Leone XIII.

Durante la loro incursione i giovani hanno danneggiato mobili, porte, armadietti e utilizzato quattro estintori in polvere, tanto da imbrattare pareti e pavimenti.

I danni sono ancora da quantificare e i reati contestati vanno dal danneggiamento aggravato all’interruzione di pubblico servizio e all’invasione di edifici. L’istituto già in passato aveva subito analoghi episodi di vandalismo.

