Aggressioni a Caltanissetta, scattano tre Daspo

Tre divieti di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento (Daspo) sono stati emessi dal questore di Caltanissetta. Lo scorso 26 giugno nella zona del Mercato Storico denominata “Strata ‘a Foglia” erano state segnalate risse in diversi punti.

Gli agenti avevano rintracciato un giovane che aveva segni evidenti di aggressione e ha raccontato che tre uomini, per futili motivi, lo avevano preso a calci e pugni, scaraventandolo contro una vetrata di un locale che andava in frantumi. Subito dopo è stata segnalata un'altra rissa in Piazza Marconi e avvistamenti degli aggressori in Via Berengario Gaetani. I tre sono stati rintracciarti dalla polizia presso il locale Chupito. Dalle indagini è emerso che i tre, già noti alle forze dell’ordine, nel corso della serata, con chiaro intento provocatorio avevano innescato più risse lungo il percorso della movida del centro storico.

Il questore ha così emesso nei confronti dei giovani responsabili dei disordini il provvedimento di divieto di accesso, per la durata di due anni nella zona del Mercato Storico denominato “Strata a’ Foglia" nonché di Piazza Mercato e Piazza Marconi, oltre che lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei menzionati esercizi, nelle aree antistanti agli stessi ed in quelle destinate al parcheggio, nonché a tutte quelle abitualmente deputate a luogo di incontro fra giovani specificamente indicate.

“Applichiamo uno strumento che oltre ad essere afflittivo verso chi ha dato prova di pericolosità nel contesto della vita civile ha una funzione soprattutto preventiva. Si tende infatti a “sospendere” la possibilità di innescare turbative per il normale andamento delle serate e delle giornate dei cittadini, questo a tutto vantaggio di una fruizione serena degli spazi cittadini”, ha dichiarato il Questore.

