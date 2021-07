Assalto in banca a Sommatino, tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo Investigativo di Caltanissetta per rapina aggravata in concorso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare i militari hanno condotto una persona in carcere e poste le altre due ai domiciliari.

Secondo l'accusa i tre sarebbero gli autori dell'assalto, del 16 marzo scorso, all'agenzia di Sommatino della filiale della Banca Sicana.

I rapinatori, con il volto coperto e armati di pistola, dopo aver immobilizzato un funzionario della banca, costrinsero un dipendente ad aprire la cassaforte. Il bottino fu di circa 82.000 euro.

