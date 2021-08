Mussomeli, allarme per l'aumento di incidenti sulle strade del Vallone: disposti più controlli

Aumentano i controlli dei carabinieri per le strade di Mussomeli in vista del Ferragosto. In particolare, giro di vite per contrastare il consumo e lo spaccio di droga.

In pochi giorni 7 le persone segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente. Sequestrati complessivamente 10 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

Più controlli anche per contrastare automobilisti indisciplinati come chi guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacent, anche a causa dell'aumento degli incidenti registrati sulle strade provinciali del Vallone. Negli ultimi giorni i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mussomeli hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti e un’altra per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.

Altre due persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per guida senza patente e in entrambe le circostanze si tratta di condotte recidive. Due veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e altri tre per mancanza di revisione tecnica periodica.

Controllati in totale 13 mezzi, 30 persone ed elevate complessivamente 12 sanzioni al Codice della Strada.

