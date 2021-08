Guida con una patente falsa, 21enne denunciato a Caltanissetta

Guida senza patente perché non l'ha mai conseguita ma ne esibisce una falsa. La polizia ha denunciato un 21enne nisseno per guida senza patente perché mai conseguita con la recidiva del biennio, nonché per uso di atti falsi

Intorno alle 9 del mattino dell'11 agosto, il giovane, disoccupato, gravato da numerosi precedenti di polizia per furto, furto in abitazione, evasione, transitava in via Vespri Siciliani a bordo di un'Alfa romeo 156. Quando la polizia lo ha fermato per un controllo, non solo il 21enne non indossava la cintura di sicurezza, ma ha anche esibito una patente di guida falsa. E' stato lui stesso a confessare agli agenti di aver acquistato il documento per 2.000 euro. Da controlli è emerso che anche il certificato di assicurazione risultava falsificato.

Non era la prima volta che il giovane veniva sorpreso alla guida pur non avendo mai conseguito la patente. Era già accaduto il 15 e il 22 settembre del 2020. Pertanto, essendoci la recidiva nel biennio, è stato denunciato e il mezzo è stato confiscato.

