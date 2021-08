Caltanissetta, vietato giocare a calcio nel centro storico

A Caltanissetta un’ ordinanza del sindaco Roberto Gambino prevede che non si possa più giocare a pallone in piazza non partite di campionato ma partitelle tra ragazzini nel tardo pomeriggio vicino alla statua di Umberto I.

In realtà l’ordinanza già esisteva - scrive Ivana Baiunco sul Giornale di Sicilia in edicola -, adesso l’amministrazione non ha fatto altro che estrapolarne una parte e renderla regolamento dopo la richiesta di alcuni commercianti della zona.

Il popolo dei social e qualche consigliere di opposizione si è scatenato sul «Ora vi scatto quel pallone» frase idiomatica utilizzata per lo più nei condomini quando il tempo di durata della partita dei ragazzini disturbava la quiete dei residenti.

