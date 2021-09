Morta la 73enne di Barrafranca ricoverata in ospedale dopo l'incidente di ieri sulla Statale per Gela

Non ce l'ha fatta la 73enne Francesca Catalano, di Barrafranca, nell’Ennese, che era rimasta gravemente ferita in un incidente, insieme al marito, ieri pomeriggio sulla Statale 626, all’altezza dello svincolo per Gela. È morta questa mattina all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L’uomo, G.A., 75 anni, è tutt'ora in osservazione in pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto, a bordo della loro Opel Speedster, si è verificato ieri sera intorno alle 19,30. L'auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono stati inviati dalla centrale del 118 di Caltanissetta l’elisoccorso e un’ambulanza medicalizzata. L’anziana, che è rimasta incastrata nel mezzo e tirata fuori dai vigili del fuoco, in un primo tempo era cosciente. Subito dopo le sue condizioni si sarebbero aggravate. Il medico rianimatore ha dovuto intubarla mentre viaggiava a bordo dell’elisoccorso per trasferirla al pronto soccorso del Sant’Elia per l’aggravarsi delle sue condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, con le forze dell’ordine che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto e di risalire alle cause e se vi siano eventuali responsabilità.

