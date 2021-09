Tre auto sono andate in fiamme la notte scorsa a Gela (Caltanissetta), in via Ruggero Settimo. Qualcuno ha incendiato la Smart di proprietà di una commerciante di 28 anni e le fiamme hanno coinvolto anche altre due auto parcheggiate nelle vicinanze: una Jeep Renegade e una Citroen C5 Cross.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno accertato la natura dolosa. Sul caso indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata