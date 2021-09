Sulla strada statale 122 'Agrigentina' il traffico è provvisoriamente bloccato al km 43,200 nel comune di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, per consentire la rimozione di alberi pericolanti adiacenti la sede stradale.

Sul posto, spiega una nota, è impegnato il personale Anas per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza.

