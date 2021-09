Paura per un incendio a Caltanissetta, case minacciate dalle fiamme: anziani evacuati

Paura a Caltanissetta per un vasto incendio divampato nel quartiere San Francesco. Le fiamme hanno sfiorato alcune abitazioni. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili perchè l’area in cui è scoppiato il rogo non è facilmente raggiungibile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del corpo forestale, due elicotteri, un canadair e diversi agenti della questura di Caltanissetta.

I soccorritori hanno evacuato alcuni anziani dalle loro abitazioni perchè impauriti dalle fiamme. Il fuoco ha raggiunto la tettoia in legno di un terrazzo. Non è escluso che a causare il rogo, sia stato qualcuno che stava bruciando dei fili di rame. Indagini sono in corso per risalire alle cause dell’incendio.

