Truffe all'Inps con falsi braccianti agricoli, 65 condanne a Caltanissetta

Pioggia di condanne per i 65 imputati sotto accusa per presunte truffe all’Inps a Caltanissetta. Con pene più severe per le due «anime» dell’inchiesta e il resto per i sospetti falsi braccianti. Tutto racchiuso tra il 2010 e il 2014.

È di 6 anni e 800 euro di multa la condanna per l’imprenditore riesino Massimo Franco Maurici e 5 anni e 10 giorni per Ciprian Corneanu (avvocati Giacomo Vitello, Carmelo Terranova e Giovanni Maggio). Sono stati riconosciuti colpevoli di truffa ai danni dell’Inps. Il solo romeno è stato tirato in ballo anche per una estorsione; avrebbe preteso la restituzione di un assegno di disoccupazione riconosciuto a un bracciante, Vali Marioan Galvan unico assolto da ogni imputazione perché «il fatto non costituisce reato».

