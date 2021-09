Guasto a Caltanissetta, oggi non garantita la distribuzione dell'acqua nella zona Sanatorio

La zona Sanatorio, a Caltanissetta, oggi potrebbe restare a secco. Il disagio è legato ad un guasto a una pompa di rilancio, comunicato nella tarda serata di ieri. Da qui la decisione di Siciliacque di ridurre la fornitura su Caltanissetta.

La conseguenza è che oggi la distribuzione nella zona Sanatorio non potrà essere garantita mentre rimane invariato il programma previsto per le altre zone e per quelle in regime H24.

"Caltaqua – Acque di Caltanissetta spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta - si legge in una nota -, renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili".

