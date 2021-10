Caltanissetta, l’antenna del Redentore dovrà essere abbattuta

Legambiente e Wwf non hanno digerito la sentenza emessa dal Tar su ricorso di Rai Way per la rimozione dell'antenna di Sant'Anna.

Il Tar ha infatti bocciato il vincolo d’interesse culturale sull’area apposto dalla Regione. Ma non è tutto, perché con l’accoglimento del ricorso presentato da Ray Way potrebbe essere stata annullata anche la variante urbanistica al piano regolatore che pone l’area del Redentore sotto il vincolo assoluto d’inedificabilità.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Vincenzo Falci

