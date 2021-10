Caltanissetta, aggredito il sindaco Gambino: arrestato un uomo

Disavventura per il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ieri sera, intorno alle 21,30, è stato aggredito da un uomo, G.R. di 51 anni, mentre si trovava in viale della Regione in compagnia di altre due persone.

Il primo cittadino ha riportato lesioni apparenti e ha deciso di non farsi refertare. L'aggressore lo ha prima minacciato verbalmente, poi si è scagliato contro di lui, accusando di essere responsabile della sua condizione abitativa.

L'uomo è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti che si trovavano poco distanti, ed è stato arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale. Già in passato l'aggressore si era mostrato irrispettoso verso forze dell'ordine e amministratori pubblici. In una occasione avrebbe aggredito anche l'assessore Carlo Campione e minacciato dipendenti dell'Istituto autonomo case popolari e forze dell'ordine. In mattinata si svolgerà l'udienza di convalida.

