Butera, fermata l'attività del Falconara Resort: mancano alcune autorizzazioni

Nell’ambito dei controlli alle strutture ricettive e commerciali, il Nas di Ragusa, in collaborazione con carabinieri di Gela, ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività di un complesso turistico di Butera (Caltanissetta). Si tratta del Falconara Resort. Il provvedimento riguarda la nuova gestione, che ha rilevato la struttura di recente.

La misura è stata emessa dal Comune di Butera, in qualità di autorità competente, dopo le ispezioni che hanno consentito di accertare che il resort svolgeva attività ricettiva in assenza di alcune indispensabili autorizzazioni. Il Comune aveva fatto due ispezioni in estate ed aveva chiesto di mettersi in regola. L'attività ha un valore commerciale stimato dagli investigatori in svariati milioni di euro.

