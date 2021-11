Tre malviventi col volto travisato e armati di pistola hanno rapinato un commerciante di prodotti ittici intimandogli di consegnare i soldi che aveva in tasca, circa 10 mila euro, ieri sera intorno alle 23 in un posteggio in via Generale Cascino, a Gela, nel Nisseno. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Gela.

