Rinnovato il vertice della Procura dei minori a Caltanissetta

La Procura per i minorenni ha un nuovo capo. È Rocco Cosentino il nuovo procuratore al tribunale per i minorenni. Il via libera alla nomina è arrivato nei giorni scorsi dal Csm riunitosi in seduta plenaria, non prima di avere conferito al magistrato le funzioni direttive requirenti di primo grado.

Rocco Cosentino, 47 anni, è calabrese di Taurianova, in particolare. Coltiva da tempo anche una particolare passione: la scrittura. È anche autore di cinque romanzi di particolare successo.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo Falci

