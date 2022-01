Gelese, amministratore di un'azienda in Friuli: è senza vaccino, stop ai traghetti

Un altro caso dopo quelli raccontati nei giorni scorsi: un manager che non si è vaccinato e che dunque è sprovvisto di green pass non riesce ad attraversare lo Stretto e invoca una soluzione a quella che è stata adottata per fare rientrare in Sicilia l'agente di commercio fermo a Villa San Giovanni. Lui è di Gela e deve fare il viaggio nella direzione opposta, dalla Sicilia al Nord.

«In questo momento sono un po’ frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c'è stato il caso dell’agente di commercio di Palermo Fabio Messina che è riuscito a passare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto», dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto ma rimasto bloccato a Messina perché non in possesso del super green pass. «Sono di Gela, amministro un'azienda in Friuli, devo andare lì per lavoro», spiega.

