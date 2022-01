Autostrada Siracusa-Gela, ecco il calendario dei lavori per l'illuminazione e delle chiusure

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dedicati alla nuova illuminazione degli svincoli dell’autostrada Siracusa-Gela. Sino a sabato 5 febbraio i tecnici di Autostrade Siciliane saranno impegnati nel ripristino di tutti gli impianti elettrici che prevede, tra l'altro, l’installazione di 300 lampade a led di nuova generazione agli svincoli di Cassibile, Avola e Noto. Per consentire le operazioni, gli svincoli rimarranno chiusi tra le ore 9 e le ore 18.

Di seguito il calendario nel dettaglio. Svincolo di Noto: il 24 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; il 25 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; il 26 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa. Svincolo di Cassibile: il 27 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa; il 28 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; il 31 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; l’1 febbraio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa. Svincolo di Avola: il 2 febbraio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; il 3, 4 e 5 febbraio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli in transito sulla SS 115.

© Riproduzione riservata