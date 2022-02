Un capannone e un'auto in fiamme: incendi dolosi a Gela e Niscemi

Due incendi dolosi in poche ore nel Nisseno. A Gela è andato in fiamme il capannone di un'azienda agricola in contrada Piazza di Passo.

Il rogo ha coinvolto alcuni mezzi che si trovavano all'interno della struttura, un muletto, due trattori e una cella frigorifera. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco prima che il bilancio fosse ancor più grave. Gravi i danni anche se ancora non è stata fatta una stima. La polizia sta indagando seguendo la pista del dolo.

Un altro incendio, nella notte, è scoppiato a Niscemi, in via Torricelli. Anche in questo caso si ipotizza che il rogo sia doloso. Qualcuno, infatti, ha appiccato il fuoco all'auto di un bracciante agricolo con diversi precedenti penali, tra cui associazione mafiosa, estorsione, spaccio, risse e danneggiamenti. La vettura, una Golf è stata danneggiata solo in parte. Anche in questo caso è la polizia a condurre le indagini.

