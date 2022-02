Covid a Caltanissetta, nuovo focolaio nel reparto di Medicina dell'ospedale Sant'Elia

Un nuovo focolaio Covid è scoppiato nel reparto di Medicina Interna dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ore di difficoltà per il nosocomio che deve far fronte anche a questa nuova emergenza.

Nel reparto nove ricoverati, su un totale di 18 posti letto occupati (dunque la metà), sono risultati positivi al Coronavirus. Quattro pazienti sono stati dimessi e sono ora in isolamento a casa perchè asintomatici, ma gli altri cinque sono stati trasferiti nella divisione di Malattie infettive, che al momento è in affanno per l'altro numero di posti occupati. Sono 24 al momento i ricoverati, oltre ai 15 in degenza in Rsa.

Il direttore di presidio Benedetto Trobia e il primario di Malattie infettive Benedetto Mazzola stanno cercando di gestire la situazione limitando i disagi e provando a dare assistenza adeguata a tutti i pazienti.

In tutta la provincia nissena nelle ultime 24 ore sono stati registrati 500 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare: 133 pazienti di Caltanissetta, 120 di Gela, 83 di Niscemi, 44 di San Cataldo, 38 di Mussomeli, 24 di Mazzarino, 13 di Santa Caterina Villarmosa, 10 di Riesi, 10 di Vallelunga Pratameno, 5 di Sommatino, 4 di Delia, 4 di Villalba, 3 di Butera, 3 di Campofranco, 2 di Sutera, 1 di Acquaviva Platani, 1 di Marianopoli, 1 di Milena e 1 di Serradifalco. Complessivamente è di 5.250 il numero delle persone attualmente positive in tutta la provincia.

