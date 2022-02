Caltanissetta, tre giovani sorpresi con hashish all’interno di un distributore h24

I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno segnalato alla prefettura tre giovani, due maggiorenni e un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella tarda notte di domenica, nel corso dei servizi di controllo del territorio, l’equipaggio della volante di zona ha sorpreso cinque giovani, quattro ventenni e un minorenne, all’interno di un distributore h24 di via Francesco Crispi. Uno di essi alla vista degli agenti ha tentato la fuga. Nel corso del controllo tre dei cinque giovani hanno consegnato spontaneamente agli agenti cinque dosi di hashish pronte per essere consumate. Gli stessi sono stati condotti in questura e, dopo le formalità di rito, segnalati. Il minore è stato affidato alla famiglia.

