Da Bolzano a Caltanissetta in auto per adottare un cane abbandonato

Una storia che commuove, uno di quei rari esempi di amore per gli animali. È il viaggio di Lorenzo e Ilaria che da Bolzano hanno attraversato in macchina tutta l'Italia fino a Caltanissetta per adottare un cane abbandonato due anni fa. Si tratta di una femmina di pastore tedesco di nome Fay, ospitata nel canile nisseno dopo che i suoi precedenti proprietari l'avevano lasciata al proprio destino.

Ma adesso, grazie al grande cuore di un uomo e una donna, Fay ha una nuova famiglia. Una storia a lieto fine, ancor più bella perché si è trovata una soluzione dopo vari intoppi e ostacoli.

“Succede che, qualche volta, accadono eventi meravigliosi che ti fanno tornare la fiducia nei confronti dell’umanità – ha commentato l’animalista Armando Turturici -. Il 6 febbraio 2022 è una di quelle volte".

L'animalista commenta con gioia l'adozione di Fay, "una cagnolina dolcissima, in salute, giocherellona, educata, pulita. È raro anche sentirla abbaiare. Eppure, nonostante tutte le anzidette qualità, è stata crudelmente abbandonata, tradita. È davvero strano come non esistono vie di mezzo: in un estremo, chi maltratta e abbandona i cani; dall’altra parte, chi fa sacrifici immani e finanche decide di andare personalmente a salvare un cane visto 'per caso' sui social”.

