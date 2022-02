Guasto alla condotta, a Caltanissetta il villaggio Santa Barbara resta senz'acqua

Villaggio Santa Barbara a Caltanissetta a secco per un guasto riscontrato lungo la condotta Cozzo della Guardia.

E così il fornitore di sovrambito Siciliacque è stato costretto a interrompere la fornitura dell'acqua per tutte le utenze per effettuare i lavori e ripristinare il normale funzionamento dell'impianto che consente di alimentare centinaia di utenze fra abitazioni e attività commerciali. Non sono stati resi noti i tempi necessari per i lavori ma gli operai sono già al lavoro.

Già un paio di giorni fa, un altro problema aveva lasciato senza acqua il villaggio Santa Barbera. In quel caso ad essersi guastato era stato l’adduttore Ancipa e a restare senza acqua dai rubinetti erano stati anche gli abitanti del comune di Mazzarino.

Ancora l'adduttore Ancipa e quello Madonie Est, invece, erano stati i responsabili della drastica riduzione dell'erogazione idrica in tutta la città di Caltanissetta che si è verificata pochi giorni prima di Natale. In quel caso fu garantita l'acqua corrente h24 soltanto per l'ospedale Sant'Elia e per il carcere della città.

