Caltanissetta, sequestrate 4 mila mascherine Ffp2 per bimbi: «Non sicure»

Oltre 4 mila mascherine Ffp2 non a norma, prodotte in Polonia ma vendute in un negozio di Caltanissetta. Il titolare dell'esercizio commerciale, un cittadino nisseno, è ora nei guai e nei suoi confronti è scattata una denuncia da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta.

Durante un controllo mirato i militari hanno individuato un negozio di Caltanissetta che aveva messo in vendita 4.150 mascherine Ffp2, spacciate come pediatriche ma con il marchio CE contraffatto e prime della documentazione che attesta il superamento dei test di laboratorio.

«Alcune mascherine purtroppo erano già state vendute - spiega il tenente Ruben Gravante, coordinatore della pattuglie del gruppo della guardia di finanza di Caltanissetta -. Ma siamo riusciti a sequestrarne un grosso quantitativo, tutte senza certificazione e prive dei requisiti di sicurezza. Si tratta infatti di mascherine che non filtrano, dunque non idonee all'uso richiesto».

Buona parte delle mascherine sequestrate erano destinate ai bambini, ma quelle messe in vendita in realtà presentavano caratteristiche per adulti. «In questi casi colpisce anche la mancanza di sensibilità da parte di chi le produce e di chi le mette in vendita», aggiunge il tenente Gravante, il quale assicura ulteriori controlli nel territorio per svelare altri eventuali casi simili. Intanto consiglia attenzione a chi compra i dispositivi: «Bisogna controllare bene l'involucro della mascherina dove sono indicate le informazioni e le certificazioni. Da lì si può comprendere se i prodotti sono conformi».

