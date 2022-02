Gela, la terapia intensiva dell'ospedale riapre: il personale è negativo

«La Terapia intensiva di Gela sarà nuovamente operativa a partire da domani (10 febbraio). Gli esiti dei tamponi sugli operatori sanitari che nei giorni scorsi erano risultati positivi al covid hanno dato tutti riscontro negativo e vi sono, dunque, le condizioni per ricominciare le attività». Lo ha affermato il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone dopo la chiusura temporanea del reparto a seguito di un focolaio tra medici, infermieri e operatori sanitari.

Il manager dell'Asp: "La riapertura mai stata in discussione"

«La riapertura della Terapia intensiva di Gela da parte dell’Asp di Caltanissetta - prosegue il manager - non è mai stata messa in discussione: il provvedimento assunto di chiusura temporanea è stato di natura straordinaria, necessario per poter assicurare la continuità assistenziale in un momento in cui la pandemia ha generato una carenza forzata di personale. Stiamo lavorando per implementare progressivamente le attività su Gela e confermo la mia attenzione e quella dell’assessore Ruggero Razza al potenziamento dell’assistenza sanitaria ed infrastrutturale sul comune di Gela».

© Riproduzione riservata