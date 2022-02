Caltanissetta, anziano investito da un Suv: frattura di tibia e perone, sarà operato

Momenti di paura a Caltanissetta dove, un 83enne è stato investito da un Suv. L'anziano è stato subito soccorso dall'automobilista e dai passanti che hanno chiamato il 118. Una volta trasportato in ospedale, gli esami diagnostici hanno escluso il peggio, ma hanno evidenziato una frattura di tibia e perone.

L'uomo, dichiarato guaribile in 30 giorni, dovrà essere sottoposto a un intervento.

L'incidente si è verificato ieri dopo le 19 in via Colajanni all'altezza del civico 131. L'anziano era appena uscito di casa quando è stato travolto dal Suv guidato da un quarantenne il quale si è prodigato nei soccorsi e ha raccontato di non essersi accorto del pedone per la scarsa visibilità dovuta alla forte pioggia che in quel momento cadeva sulla città.

Circa due settimane fa un altro ottantenne era stato investito a Caltanissetta. Mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa era stato travolto da un minivan di una squadra di operai in via Filippo Paladini. L'anziano ha riportato la frattura del bacino e della clavicola.

