Butera, due morti nel tragico schianto tra un'ambulanza e un'auto

Tragedia in provincia di Caltanissetta. Due persone sono morte nello scontro frontale tra un’auto e un’ambulanza sulla strada statale Ss626, in prossimità dello svincolo di Butera.

Le vittime sono il paziente che era all'interno del mezzo di soccorso e stava per essere trasportato dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e il conducente dell'altra vettura.

Ma nell'impatto ci sono anche tre feriti. Un infermiere e un medico a bordo dell'ambulanza sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: il primo al Sant'Elia, il secondo a Gela per un trauma toracico-addominale. Ferito anche l'autista.

