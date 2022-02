Gela, avvocato sospeso per circonvenzione di incapace: altri due indagati

Il presidente della camera penale di Gela (Caltanissetta), Maurizio Scicolone, è indagato dalla procura gelese insieme ad altre due persone, padre e figlio, per circonvenzione di incapace ai danni di una persona che ha l’amministratore di sostegno. Il gip ha ordinato il divieto temporaneo di esercitare l'attività forense per sei mesi per l’avvocato e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per gli altri due. Le indagini preliminari sono in corso e sono condotte dai carabinieri, comunica il procuratore di Gela Fernando Asaro.

© Riproduzione riservata