Rapina con un coltello in un negozio a Riesi

Rapina a mano armata ieri in un negozio «Acqua e Sapone» di Riesi (Caltanissetta) dove un uomo, armato di coltello, ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi. E’ accaduto nella tarda mattinata quando l’attività commerciale stava per chiudere. La donna, terrorizzata, non ha potuto fare a meno di aprire la cassa e consegnare il contenuto: 250 euro. Dopodiché il rapinatore si è allontanato a piedi dileguandosi. Indagano i carabinieri

