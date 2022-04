Travolto e ucciso, inchiesta sulla morte del poeta gelese Rocco Vacca: salma sequestrata

Travolto da una Smart, ha perso la vita poco dopo l'arrivo in ospedale. Gela piange la scomparsa del poeta Rocco Vacca, morto lunedì scorso a 77 anni.

Sull'incidente la procura ha ora aperto un'inchiesta chiedendo ulteriori approfondimenti ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi in via Cairoli, luogo della tragedia. L'anziano era andato a far visita alla sorella, che abita in quella strada al piano terra di una palazzina, ma appena uscito dal portone è stato travolto da una Smart.

Al vaglio dei magistrati ci sono le immagini di una telecamera stradale in cui si vede Vacca battere violentemente la testa sull'asfalto e il giovane che guidava l’auto fermarsi e chiamare l’ambulanza. L'anziano è stato soccorso ma è morto in ospedale, dov'è arrivato in coma. Aperta l'inchiesta, la salma è attualmente sotto sequestro. Rinviati, dunque i funerali che si sarebbero dovuti celebrare martedì pomeriggio nella Chiesa di San Giacomo Maggiore.

A Rocco Vacca, celebre autore di vernacoli in dialetto gelese, si devono tante pubblicazioni tra cui si ricorda soprattutto il “Sillabbariu”, raccolta di 3000 vocaboli gelesi tradotti in italiano.

