Caltanissetta, lutto nell'Inner Wheel club: morta Annamaria Oberto Danesi

Si è spenta Annamaria Oberto Danesi, past presidente nazionale dell'Inner Wheel Club.

A darne notizia su Facebook è il distretto di Caltanissetta dell'associazione di cui era componente. "Non ci sono parole per descrivere lo spessore umano della nostra cara Annamaria, grande donna Inner, pilastro della nostra associazione e guida di ognuna di noi. La sua allegria e il suo affetto rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore e a loro rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze".

Cordoglio anche dal Rotary club di Piazza Armerina che si stringe al dolore del proprio socio, Piergiovanni Oberto, figlio di Annamaria.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Oggi ci ha lasciato una grande donna. Donna forte e di grande coraggio. Oggi mi ha lasciato una cara amica, depositaria delle mie più grandi paure. Grazie di tutto", scrive Letizia Ra. "La nostra grande amata Annamaria sempre tanto affettuosamente vicina. Nella famiglia Inner perdiamo una personalità fondamentale", è il commento di Teresa Maria Ardizzone.

© Riproduzione riservata