A Gela bruciate 3 auto: una è di Anna Comandatore, esponente di Diventerà Bellissima

Un incendio divampato poco prima della mezzanotte ha distrutto a Gela l’auto, una Lancia Musa, dell’avvocato Anna Comandatore, esponente di Diventerà Bellissima e già consigliere comunale e candidata cinque anni fa all’Ars. La vettura è stata cosparsa di liquido infiammabile e incendiata. Il rogo è avvenuto in via Islanda, nel popoloso quartiere di Caposoprano.

Sono state tre in poche ore le vetture andate a fuoco a Gela. Bruciate anche le auto di due pensionati. La prima è stata incendiata intorno alle 18.30 di ieri in piazza Don Bosco e la seconda, intorno alle 2.30 di questa notte, in via Butera.

I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e a seguito del sopralluogo, hanno determinato la natura dolosa dei tre incendi. Sui tre episodi indagano i carabinieri. Da due settimane a Gela non passa giorno o notte nei quali non si registri un incendio di auto. La settimana scorsa erano stati presi di mira i beni della consigliera comunale indipendente Alessandra Ascia.

