Caltanissetta, sequestrate in un centro commerciale quasi 13 mila mascherine contraffatte

Nello store all’interno di un centro commerciale di Caltanissetta la guardia di finanza ha scoperto numerose mascherine prive di requisiti sia formali che tecnici previsti dalla legge. La merce era in vendita ed è stata sequestrata, come previsto dalla normativa vigente in materia di contraffazione. Sono 12.913 le mascherine requisite. L’immissione in commercio avrebbe potuto avere conseguenze potenzialmente pericolose, come spiegano dalla guardia di finanza di Caltanissetta.

