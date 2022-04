Causò la morte di un motociclista, condannato imprenditore di Riesi

La Cassazione ha blindato il verdetto e con esso la colpevolezza e la pena inflitta già nei primi due gradi di giudizio quale responsabile di un incidente stradale mortale. Così per l’ imprenditorie agricolo di Riesi, Piero Farruggia, a giudizio per omicidio colposo. La Suprema Corte, rigettando il suo ricorso ha cristallizzato la condanna a un anno e 6 mesi di reclusione. In precedenza era stata pure disposta una provvisionale di 50 mila euro. Ma non è tutto, perché l’imprenditore dovrà risarcire i familiari di Luca Danese, 25 anni, nel processo in sede civile. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo Falci

