Aveva hashish e marijuana pronte allo spaccio, un arresto a Niscemi

I militari della Stazione Carabinieri di Niscemi in contrada Vituso – Martelluzzo, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 40 enne niscemese il quale, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia, è stato trovato in possesso di 165 grammi di hashish divisi in panetti, 160 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e un coltello con lama ricurva. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 40 enne la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.

