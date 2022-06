Auto di un metronotte sullo spartitraffico: 2 incidenti in un'ora a Caltanissetta

Due incidenti in poche ore a Caltanissetta. Poco dopo le 22,30 in viale della Regione si sono scontrati due veicoli, una Bmw e la Panda di un metronotte che poi è finita sullo spartitraffico.

Nell'impatto solo un ferito lieve che è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per provare a ricostruire la dinamica dello scontro.

Altro incidente, circa un'ora prima, in via Xiboli. Un giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro le vetture in sosta. Per i rilievi è intervenuta una volante della polizia. Al vaglio la posizione del conducente dell'auto per il quale potrebbero scattare sanzioni.

