Caltanissetta, due arresti per spaccio di cocaina

Due persone, una di San Cataldo e l’altra di Caltanissetta, sono state arrestate all’alba dalla Squadra mobile nissena, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Caltanissetta, su richiesta della procura.

L’attività degli investigatori ha avuto inizio nel settembre 2021 ed è terminata a febbraio 2022. Durante le indagini i poliziotti della sezione narcotici della Mobile hanno eseguito più arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Inoltre, alcuni giovani acquirenti, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Il gip ha ritenuto di dover disporre la cattura dei due indagati, uno dei quali percettore di reddito di cittadinanza, perché questi venissero condotti in carcere.

