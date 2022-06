Sparatoria a Gela, ferito un pregiudicato: sottoposto a un intervento d'urgenza

Sparatoria ieri notte a Gela. Un quarantenne, Fabio Argenti, è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco, probabilmente sparati con un fucile nella zona di via Rio de Janeiro a Scavone.

L'uomo, colpito in più parti del corpo, è stato subito sottoposto a un intervento all'ospedale Vittorio Emanuele ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Già ieri sono stati avviati accertamenti su un pregiudicato, con precedenti anche per reati di mafia. Gli investigatori, che lo hanno ascoltato, sono alla ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo. Al momento, però, le indagini, coordinate dalla procura, non hanno portato a provvedimenti cautelari.

Anche il quarantenne ferito ha precedenti penali e dopo un periodo di detenzione e la misura della casa lavoro i giudici del tribunale di sorveglianza di Caltanissetta gli avevano revocato la misura permettendogli di restare in città.

