Caltanissetta, lavoratori del centro Pian del Lago senza stipendio da 5 mesi: sciopero di 4 giorni

Sciopero di 4 giorni per i lavoratori del centro di accoglienza Pian del Lago, a Caltanissetta, senza stipendio da 5 mesi. A comunicarlo, è stato il responsabile dipartimento Funzioni Locali CISL FP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Gianfranco Di Maria che ha reso noto che da questa mattina dalle ore 9 e fino al prossimo 8 luglio i lavoratori della Società Cooperativa EsseQuadro, ditta che si occupa della gestione del centro, incroceranno le braccia.

Il presidio permanente avrà luogo davanti gli uffici della Prefettura. I sindacati fanno sapere che sta per iniziare un sesto mese senza stipendio e non si vede ancora una soluzione. Evidenziano, inoltre, anche la condizione disperata dei lavoratori che, nonostante non percepiscono lo stipendio da tempo, hanno garantito fin qui il servizio con serietà e diligenza.

Un momento di disagio per i lavoratori che si occupano dell'accoglienza dei migranti nel centro che da mesi chiedono risposte. Tempo fa era stata anche avviata la procedura di licenziamento dei 25 lavoratori, poi revocata. Ed intanto, per i dipendenti della ditta, niente stipendio ne ammortizzatori sociali.

I sindacati fanno sapere di non avere scelta e chiedono aiuto ai rappresentanti politici, sono pronti a rivolgersi anche al Ministero.

