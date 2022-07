Caltanissetta, va in arresto cardiaco per strada: agente in servizio le salva la vita

Un poliziotto in servizio ha salvato una donna che era andata in arresto cardiaco mentre camminava per strada. È successo a Caltanissetta, quando un equipaggio delle volanti, transitando nelle vicinanze del palaCarelli, ha visto la donna accasciarsi.

I due poliziotti sono subiti accorsi e, notando che la donna era priva di sensi, hanno contattato il 118. In attesa dell’ambulanza uno dei due agenti, in possesso dell’abilitazione di primo soccorso di rianimazione cardio polmonare, verificando l’assenza di respirazione e di battito alla carotide e al polso della donna, ha praticato le necessarie manovre di massaggio cardiaco. La situazione di forte criticità delle condizioni della donna è perdurata per circa due interminabili minuti, nel corso dei quali il poliziotto le ha praticato circa venti compressioni toraciche, riuscendo a farla rinvenire. La donna è stata poi presa in carico dai sanitari del 118. Al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta sono stati eseguiti i necessari accertamenti e ora la donna sta bene.

Entrambi gli agenti nei mesi scorsi hanno frequentato il corso di rianimazione cardiopolmonare necessario per l'abilitazione all’utilizzo del taser.

