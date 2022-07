Caltanissetta, si ribalta con l'auto: la polizia scopre che aveva assunto droga, denunciato

La polizia ha denunciato alla Procura di Caltanissetta un uomo, conducente di un carroattrezzi, per guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, alla guida della propria auto, si è ribaltato mentre percorreva la strada statale 640 in direzione dell’autostrada A19.

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Caltanissetta sono intervenuti per effettuare i rilievi e prestare soccorso. Dagli accertamenti sanitari eseguiti al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove l’uomo è stato condotto, è emersa la positività all’assunzione di stupefacenti. Oltre alla denuncia penale all’uomo sono state contestate diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

