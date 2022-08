A Caltanissetta incubo moto rumorose, interviene il questore

Sfrecciano con le loro moto, alcune volte truccate e rumorosissime, per le vie della città incuranti delle lamentele dei residenti. A Caltanissetta ormai in certe strade è diventato un vero e proprio incubo. Ragazzi, spesso minorenni, che se ne infischiano dei richiami da parte degli adulti che in certi casi vengono anche sbeffeggiati. Rumori molesti e moto a tutte velocità che hanno costretto diversi nisseni a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Il questore Emanuele Ricifari, proprio a seguito delle segnalazioni pervenute, si è attivato per emanare un’ordinanza specifica, rivolta a tutte le forze di polizia, per intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne. Servizi specifici sono stati organizzati nel week end e saranno ripetuti in settimana.

Intanto, gli agenti delle Volanti della polizia negli ultimi giorni hanno controllato e sanzionato i primi centauri molesti, elevando 21 sanzioni; in due casi i conducenti erano privi di patente di guida.

© Riproduzione riservata