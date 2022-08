Caltanissetta, ubriaco, alla guida della moto si schianta contro un’auto in sosta

I poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo per aver provocato un incidente stradale mentre guidava sotto l’influenza dell’alcol e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti psicofisici per uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato, alle prime luci dell’alba di ieri, sono intervenuti in via Niscemi poiché un uomo alla guida di un motociclo, mentre transitava per la predetta via, si era schiantato contro un’autovettura parcheggiata al bordo della carreggiata. Il conducente del mezzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Dagli accertamenti sanitari è merso che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito; inoltre lo stesso non ha permesso ai sanitari, nei tempi previsti, di completare gli accertamenti psicofisici per uso di sostanze stupefacenti. Oltre alla denuncia penale l’uomo è stato sanzionato amministrativamente per guida del mezzo con patente diversa da quella prevista e per mancata revisione del motociclo.

