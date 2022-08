L'auto si ribalta, il sindaco di Delia si salva e racconta: "Qualcuno lassù ha voluto il miracolo"

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Sicilia ha reso meno sicura la circolazione in alcune strade. Ne sa qualcosa il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, rimasto miracolosamente illeso in un brutto incidente che lo ha coinvolto nei giorni scorsi. E dopo la disavventura ma con lieto fine, visto che non ha riportato ferite, ha postato su Facebook la foto della sua auto ribaltata, accompagnate da alcune parole per rassicurare tutti.

Sono stati momenti di paura per lui. L'incidente è avvenuto sulla Sp 133, che da Caltanissetta conduce a Delia, mentre Bancheri che lavora all'Asp nissena stava tornando a casa. Improvvisamente, però, ha perso il controllo della sua Lancia Lybra che si è ribaltata, probabilmente a causa delle condizioni dell'asfalto su cui si era abbattuto un violento temporale.

Per fortuna, il sindaco è uscito illeso dall'auto dopo aver rotto a calci il vetro del finestrino posteriore. Solo qualche piccola escoriazione al ginocchio subito medicata al pronto soccorso di Caltanissetta. "Evidentemente qualcuno da lassù non voleva che finisse in tragedia", ha scritto Bancheri su Facebook. "Onestamente - ha aggiunto - penso che essere uscito quasi illeso dall’abitacolo è già un miracolo".

