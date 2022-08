Bimbo ingoia una moneta da due euro, trasferito a Palermo in elisoccorso

Un bimbo di 5 anni è finito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito una moneta da 2 euro.

Il piccolo, che si trovava in vacanza insieme ai suoi genitori, dopo essere arrivato dagli Stati Uniti, è giunto in ospedale impaurito e con salivazione abbondante.

Il medico di guardia al pronto soccorso, Francesco Giugno, si è subito attivato prendendo i parametri vitali al piccolo paziente e contattando lo specialista in otorinolaringoiatria.

In pochi minuti in reparto è arrivata la dottoressa Elisa Tocco che, dopo aver constatato che il bambini saturava bene, lo ha immediatamente sottoposto a una fibroscopia dalla quale è emerso che le vie aeree erano libere ma della moneta non vi era alcuna traccia.

A quel punto i due medici hanno deciso di sottoporre il bimbo a una radiografia del torace dalla quale è emerso che la moneta era ferma nella parte alta dell’esofago. Vista la necessità di sottoporre il piccolo a endoscopia pediatrica è stato disposto il trasferimento all’ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo dove, così come previsto dai protocolli per il trattamento dei pazienti, potrà essere eseguita la procedura in completa sicurezza.

Il trasferimento è avvenuto mediante l’elisoccorso messo a disposizione dalla sala operativa del 118 di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata