Caltanissetta: investito da un'auto in via Paladini, morto l'ex assessore Giuseppe Cimino

Giuseppe Cimino, ex assessore comunale a Caltanissetta ed ex presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ato, di 73 anni, è morto dopo essere stato investito stamane da una Smart mentre camminava in via Paladini, a Caltanissetta.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. L'ex assessore era ancora in vita. I soccorritori, considerate le gravissime condizioni del paziente, lo hanno subito trasportato col codice rosso al pronto soccorso del Sant'Elia. Nell’incidente ha riportato un’emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino. Cimino è stato ricoverato con la prognosi riservata al reparto di Rianimazione. Ma nonostante il disperato tentativo del medici non ce l'ha fatta.

Componente storico della Democrazia Cristiana, Giuseppe Cimino è stato assessore sia con il sindaco Michele Abbate (dal 1997 al 1999), sia con il sindaco Salvatore Messana

In via Paladini è intervenuta la polizia municipale che sta eseguendo i rilievi e determinando la dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata