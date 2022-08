Gela, incendiata l'auto a un farmacista: "Se è un tentativo di intimidazione non è riuscito"

Un'auto incendiata, una bottiglietta con dentro tracce di benzina lasciata a pochi metri dalla vettura. In via Meli, in zona Caposoprano, a Gela, è stata una notte di fuoco.

Un rogo ha gravemente danneggiato un'Audi A4, intestata alla società titolare della farmacia “Cipolla” e in uso all’amministratore Vincenzo Scichilone. Le fiamme sarebbero state appiccate prima delle 5 e i responsabili potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Lo sottolinea la stessa farmacia che su Facebook ha pubblicato la foto dell'auto incendiata con un post: "Le immagini saranno a disposizione dei carabinieri della locale compagnia. Ai militari intervenuti il dottor Scichilone ha fornito indicazioni utili alle indagini per individuare mandanti ed esecutori.

Se è stato un tentativo di intimidazione, non è riuscito".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo stesso Scichilone nei mesi scorsi era rimasto ferito nel tentativo di mettere in fuga alcuni rapinatori che avevano fatto irruzione nella farmacia.

© Riproduzione riservata