Scontro frontale lungo la Statale a Gela, tre persone ferite e lunghe code

Scontro frontale lungo la statale "Sud occidentale sicula", nei pressi di Montelungo, a pochi chilometri da Gela. Almeno due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente e tre persone ferite sono state trasportate in ospedale. Due di loro sarebbero in gravi condizioni.

L'impatto, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'altezza del km 258,300. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione rimasta bloccata durante i rilievi. Oltre ai soccorritori, sul posto è giunto anche l'elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta.

Frequenti gli incidenti in quel tratto di strada, la Gela-Manfria considerato tra i più pericolosi anche a causa delle condizioni del manto stradale.

