Secondo incendio in 2 giorni a Gela, in fiamme un'auto a pochi metri dalle strade della movida

A distanza di poco più di due giorni dall'incendio in un negozio di piante e fiori, a Gela è stata data alle fiamme un'auto. Il rogo è avvenuto poco prima dell'una della notte tra sabato e domenica. La vettura, distrutta dal fuoco, era parcheggiata in via Apollodoro, a pochi metri da piazza Calvario e dalle strade della movida del centro storico.

Dopo che i residenti della zona hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Venerdì, invece, un incendio era divampato nel negozio di piante e fiori "La Camelia" di via Venezia, di proprietà di S.M. di 58 anni. Il rogo ha annerito parte del prospetto dell'edificio in cui si trova l'esercizio commerciale. Dalle prime indagini, come raccontato da Seguonews.it, è emerso che i responsabili del gesto avrebbero cosparso di benzina un materasso appoggiato alla vetrina del negozio e gli avrebbero dato fuoco.

